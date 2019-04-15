CHP’li belediyelerde işçi kıyımı başladı

CHP’li belediyelerde işçi kıyımına erken başlandı. Üst düzey yöneticiler sürgün yerken çok sayıda çalışana sendika değiştirme baskısı yapıldı. İşten çıkarmalar da hız kazandı.
CHP’li belediyelerde işçi kıyımı başladı15.04.2019 07:06
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