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CHP’li belediyelerde işçi kıyımı başladı

15.04.2019 07:06

CHP’li belediyelerde işçi kıyımına erken başlandı. Üst düzey yöneticiler sürgün yerken çok sayıda çalışana sendika değiştirme baskısı yapıldı. İşten çıkarmalar da hız kazandı.


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