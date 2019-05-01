CHP'li belediyelerde işçi kıyımı: 1 Mayıs’ta işsiz kaldılar 01.05.2019 09:42

CHP'li belediye başkanlarının yaptığı işçi kıyımının ardından yüzlerce işçi 1 Mayıs İşçi Bayramı'na işsiz olarak giriyor. Adana'nın Ceyhan, İzmir'in Menemen ilçesi ve Bolu'da işten çıkartılan mağdur işçiler: Kuru ekmeğe muhtaç kaldık.