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CHP'li belediyelerde işçi kıyımı: 1 Mayıs’ta işsiz kaldılar

01.05.2019 09:42

CHP'li belediye başkanlarının yaptığı işçi kıyımının ardından yüzlerce işçi 1 Mayıs İşçi Bayramı'na işsiz olarak giriyor. Adana'nın Ceyhan, İzmir'in Menemen ilçesi ve Bolu'da işten çıkartılan mağdur işçiler: Kuru ekmeğe muhtaç kaldık.


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