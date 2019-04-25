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CHP'li belediyelerde işçi kıyımı

25.04.2019 18:37

31 Mart seçimleri öncesi oy kaygısıyla "hiçbir işçiyi ekmeğinden etmeyeceğiz" diyen CHP'de, seçimler sonrası işçi kıyımı son sürat devam ediyor. Özellikle AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde işçilere sendika baskısı ve çok sayıda işten çıkarmanın olduğu biliniyor.


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