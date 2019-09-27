CHP'li belediyeler İBB Başkanı İmamoğlu'nun "deprem toplanma alanı" iddiasını yalanladı 27.09.2019 12:45

İstanbul'da yaşanan depremin ardından "deprem toplanma alanları" konusu bir kez daha gündeme geldi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "toplanma alanı" sayısının yeterli olduğunu açıklarken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "77 toplanma alanı var" sözleri ile yeni bir tartışma yarattı. İmamoğlu'nun bu iddiasını CHP'li iki belediyenin paylaştığı 149 alanlık toplanma alanı listesi çürütmeye yetti.

İstanbul 5,8'le sallandı deprem korkusu tüm İstanbulluları sardı.

Hükumet ve ilgili bakanlıklar depremin ilk anından itibaren harekete geçip gerekli önlemleri aldı.

Ancak hep sosyal medyadaki spekülasyonlar hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kafa karıştıran açıklaması depremde toplanma alanı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

İMAMOĞLU'NU CHP'Lİ İKİ BELEDİYE YALANLADI

İBB Başkanı deprem sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'da sadece 77 toplanma alanı olduğunu söyledi.

Ancak bu ifade CHP'li belediyelerin yaptığı açıklama ile gerçekliğini yitirdi.

CHP'li Bakırköy belediye başkanı deprem sonrası sosyal medya hesabından sadece Bakırköy'de 59 toplanma alanının listesini paylaştı Diğer bir CHP'li belediye olan Kartal Belediyesi de 90 toplanma alanının listesini internet üzerinden paylaştı. Sadece bu iki belediyenin toplanma alanı sayısı bile İBB başkanının iddiasını çürüttü.

Depremin olduğu ilk anlardan itibaren AFAD başta olmak üzere hem Başkan Erdoğan hem de ilerleyen saatlerde Başkan Yardımcısı Fuat Oktay toplanma alanlarına ilişkin gerekeli açıklamayı yapmış ve yereli sayda olduğunu belirtmişti.

E-DEVLET'TEN ÖĞRENİLEBİLİYOR

Öte yandan toplanma alanları e-devlet üzerinden de paylaşıldı. Mahallesinde nerede toplanacağını bilmek isteyenler edevlet üzerinden bunu rahatlıkla öğrenebiliyor.