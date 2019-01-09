CHP'li belediyeden engelli kıza akılalmaz tehdit! AK Parti'den istifa etmezsen... 09 Ocak 2019, Çarşamba

18 yaşındaki fizik engelli İrem Selek, CHP’li Yalova Belediyesi'ne bağlı Umut Evleri tarafından sağlanan servisle okula gidiyor. Ancak İrem’in siyasi görüşünden dolayı bu hizmete CHP’li belediyenin ambargo uyguladığı iddia edildi.