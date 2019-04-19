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CHP'li belediyede sendika baskısı! İşçiler eylem yaptı

19.04.2019 11:27

CHP'li belediyelerde binlerce işçinin tehditle sendika değiştirmeye zorlanması sebebiyle Küçükçekmece'de toplanan sendika üyeleri eylem yaptı. Sendika üyeleri, CHP'ye geçen belediyelerde yaşanan sendika değiştirme baskısını A Haber canlı yayınında anlattı. Üyeler, "Başkanların bu şekilde tavır takınmaları bizi üzmektedir. Bir an önce bu baskıların durmasını talep ediyoruz" dedi..


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