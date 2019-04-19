CHP'li belediyede sendika baskısı! İşçiler eylem yaptı 19.04.2019 11:27

CHP'li belediyelerde binlerce işçinin tehditle sendika değiştirmeye zorlanması sebebiyle Küçükçekmece'de toplanan sendika üyeleri eylem yaptı. Sendika üyeleri, CHP'ye geçen belediyelerde yaşanan sendika değiştirme baskısını A Haber canlı yayınında anlattı. Üyeler, "Başkanların bu şekilde tavır takınmaları bizi üzmektedir. Bir an önce bu baskıların durmasını talep ediyoruz" dedi..