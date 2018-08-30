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CHP'li belediye üç aydır maaş ödemiyor

30 Ağustos 2018, Perşembe

Tekirdağ'da CHP'li belediye iddiaya göre 80 kişiyi 3 aydır maaş ödemiyor. Mağdur olan işçiler bunun üzerine iş bırakma eylemi yaptı. İşçiler, aynı sorun yüzünden yine greve gitmişti.

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