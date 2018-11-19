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CHP'li belediye halkın parasını personeline dağıttı!

19 Kasım 2018, Pazartesi

Sayıştay incelemesinde CHP'li Çukurova Belediyesi'nin devletten halka hizmet için ödenen parayı personeline dağıttığı ortaya çıktı.


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