Sayıştay incelemesinde CHP'li Çukurova Belediyesi'nin devletten halka hizmet için ödenen parayı personeline dağıttığı ortaya çıktı.
CHP'li belediye halkın parasını personeline dağıttı!19 Kasım 2018, Pazartesi
- Müge Anlı'da bugün Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey'in görüştüğü iddia edilen kişi canlı yayına bağlandı!
- Müge Anlı'da bugün Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey hakkında şok iddia! (19 Kasım)
- Denizli'de eğitim uçağı düştü
- Denizli'de eğitim uçağı düştü: Pilot ve öğrencisi aranıyor
- CHP'li belediye halkın parasını personeline dağıttı!
- 400 kişilik sitede akılalmaz olay! Evlerini terk etmeye başladılar
- Lüks sitede haşema skandalı
- Millete değil teröre hizmet
- İnsan eliyle yazılan kıyamet senaryoları!
- Gökyüzünün yeni melekleri
- Çinli kadına gasp anı kamerada
- TSK, PKK'ya 'eşek arısı' ile büyük darbe vurdu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.