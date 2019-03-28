CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın darbenin şerefine kadeh kaldırdığı görüntüleri ortaya çıktı 28.03.2019 12:09

Yılbaşı afişlerinde serhat şehri için Yunanca 'Adrianoupolis' yazdıran Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait skandal görüntüleri ortaya çıktı. CHP'li Gürkan o kara gecede, ”İçelim” diyerek kadehini darbecilerin şerefine kaldırıp sevinç çığlıkları atıyor ve 12 Eylül'ü kastederek ”36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var” diyor.