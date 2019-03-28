CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın darbenin şerefine kadeh kaldırdığı görüntüleri ortaya çıktı

Yılbaşı afişlerinde serhat şehri için Yunanca 'Adrianoupolis' yazdıran Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait skandal görüntüleri ortaya çıktı. CHP'li Gürkan o kara gecede, ”İçelim” diyerek kadehini darbecilerin şerefine kaldırıp sevinç çığlıkları atıyor ve 12 Eylül'ü kastederek ”36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var” diyor.
CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın darbenin şerefine kadeh kaldırdığı görüntüleri ortaya çıktı28.03.2019 12:09
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