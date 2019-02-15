CHP'li belediye başkanı Lütfü Savaş'tan skandal sözler! Darbecilere 'Şehit' dedi

Hatay'ın CHP'li belediye başkan adayı Lütfü Savaş'ın hain darbe girişiminden 3 gün sonra katıldığı bir oturumun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler CHP'nin FETÖ seviciliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Her defasında FETÖ'ye desteklerini dillendirmekten geri kalmayan CHP yine şaşırtmadı. Lütfü Savaş bu görüntülerde ise skandal bir çağrıda bulundu. Savaş'ın yaptığı çağrı bu kadarına da pes dedirtti. Darbecilere saygı duruşu isteyen Savaş, bir de hainler için 'savunmasız asker' ifadesini kullandı. İşte o skandal görüntüler...
CHP'li belediye başkanı Lütfü Savaş'tan skandal sözler! Darbecilere 'Şehit' dedi15.02.2019 09:47
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