CHP'li belediye başkanı Ergül Akçiçek'ten oy taşıma itirafı 07 Şubat 2019, Perşembe

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Artvin CHP il yönetimi tarafından "AK Parti Artvin il teşkilatının il dışından oy getirildi yaygarası" safsata çıktı.



CHP il teşkilatı tarafından Artvin Merkeze ve köylerine AK Parti tarafından getirildiği iddia edilen 700 oy için Savcılığa itiraz edildi. Oysa ki CHP'li Kemalpaşa belediye başkanı Sayın Akçiçek her şeyi itiraf etti.







AÇIKÇA İTİRAF ETTİ!

Artvin Kemalpaşa ilçesinin şimdiki CHP'li belediye başkanı Ergül Akçiçek, CHP Kemalpaşa gençlik kolları toplantısında açık açık Ak Parti'ye iftira attıklarını konuşmasıyla ortaya koydu. Akçiçek yaptığı konuşmada Kemalpaşa ilçesine 600 tane oy taşıdıklarını pişkince itiraf etti.