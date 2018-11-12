CHP'li Belediye 30 tabelaya 500 bin lira harcadı 12 Kasım 2018, Pazartesi

Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri Muğla Büyükşehir Belediyesi; son günlerde yine dikkatleri ve tepkileri üzerine çekti. CHP'li Belediye 30 tabelaya 500 bin lira harcadı!