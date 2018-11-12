Haberler Web TV CHP'li Belediye 30 tabelaya 500 bin lira harcadı

CHP'li Belediye 30 tabelaya 500 bin lira harcadı

12 Kasım 2018, Pazartesi

Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri Muğla Büyükşehir Belediyesi; son günlerde yine dikkatleri ve tepkileri üzerine çekti. CHP'li Belediye 30 tabelaya 500 bin lira harcadı!


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları