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CHP'li Battal İlgezdi’nin korumasından skandal hareket! Darp etti, silah çekti.... İşte o anlar

29.05.2019 19:45

Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi’nin yakın koruması Hamit Şahin, DİSK Genel İş Sendikası işyeri temsilcisi Murat Aydoğan’a belediye çalışanlarına bildiri dağıttığı gerekçesiyle yumruk attı, darp etti ve silah çekti. DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1. No’lu Şubesi tarafından yapılan açıklamada; Hamit Şahin’e yapılan saldırı kınandı ve “Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi koruma ordusuyla saldırdı. ‘Kim lan bu bildiriyi dağıtan’ diyerek küfürler sallamaya başladı.  Battal İlgezdi'nin koruması işyeri temsilcimiz Murat Aydoğan arkadaşımıza yumruk attı, darp etti ve silah çekti. Bugün o yumruk tüm DİSK'e atılmıştır. O yumruğun hesabı sorulacak” denildi. İşte o görüntüler...


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