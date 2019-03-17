CHP'li Battal İlgezdi'den Kılıçdaroğlu'na şok sözler 17.03.2019 23:27

İçişleri Bakanlığı tarafından rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan, 31 Mart seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Battal İlgezdi CHP'yi karıştıracak açıklamalarda bulundu.Özellikle son dönemde gündeme gelen borç tartışması üzerine İlgezdi, Kadıköy Belediyesi'ne ağır sözlerle yüklendi.

ORTALIK KARIŞACAK

Görevden alınan ancak CHP tarafından yeniden Ataşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Battal İlgezdi Kadıköy Belediyesi'ni yeşil alan oluşturmamakla suçladı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nu da '40 senedir iktidar değilsiniz, önce kendinizi eleştirin' diyerek sert açıklamalarda bulundu.

"BU ÜLKEDE 40 SENEDİR İKTİDAR DEĞİLSİNİZ!"

Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vuran Battal İlgezdi, "Beni arkadaşlarım bilirler. Ben bizim partide anlayış tarzı ile farklı belediye başkanıyım. Beni parti içinde çok severler sevmezler, bilmem. Çünkü ben bir şeyi biliyorum ki eğer bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelmiyorsa önce kendisini eleştirmeli. Kalkıyoruz iktidarı eleştiriyoruz. Tamam iktidarın yanlışları da doğruları var. Ama ebe kardeşim, siz bu ülkede 40 senedir iktidar değilsiniz! Önce oturun kendinizi eleştirin Cumhuriyet Halk Partisi olaraktan..!!

Vatandaşın sorunu çözüyor musun? Gidiyor musun ayağına? Yok gitmiyorsun! Gitmedin yer, tutmadığın el senin mi? Değil!" diye konuştu.