CHP'li Battal İlgezdi seçmenle adeta dalga geçti!02 Şubat 2019, Cumartesi
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi CHP'nin skandalları birbiri ardına patlak veriyor. Çeşitli il ve ilçelerde gösterdiği birçok adayı terör sempatizanı çıkan CHP'de son bombayı belediyeyi uğrattığı zararlar ve usulsüz işlemlerle sık sık adından söz ettiren Ataşehir belediye başkan adayı Battal İlgezdi patlattı. Yaptığı konuşmada seçmenle adeta dalga geçen İlgezdi, "Hiçbir şey yapmadıysam her gün çöpünüzü toplattım" diyerek CHP'nin belediyecilikteki zayıf vizyonunu gözler önüne serdi.
- CHP'li Battal İlgezdi seçmenle adeta dalga geçti!
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