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CHP’li başkanların borç kavgası! Belediyeler batakta...

18.04.2019 09:52

İzmir ve Çanakkale’de, CHP’li eski ilçe belediye başkanları arkalarında enkaz bıraktı. Yeni seçilen CHP’li başkanlar, milyonlarca liralık borç yükünü bırakan eski yönetime isyan etti.


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