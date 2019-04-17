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CHP'li başkanların borç isyanı!

17.04.2019 06:25

İzmir'de yeni seçilen CHP'li belediye başkanları, yine CHP'li eski başkanların bıraktığı borçlara isyan ediyor.


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