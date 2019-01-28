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CHP'li başkanın makam aracıyla alkol sefası

28 Ocak 2019, Pazartesi

CHP'nin Bolu Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ devletin verdiği makam aracıyla alkol kullanırken görüntülendi. CHP'li başkanın makam aracını özel işleri için kullandığı o anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte CHP'li Doğan Dağ'ın skandal görüntüleri...


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