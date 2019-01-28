CHP'li başkanın makam aracıyla alkol sefası

CHP'nin Bolu Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ devletin verdiği makam aracıyla alkol kullanırken görüntülendi. CHP'li başkanın makam aracını özel işleri için kullandığı o anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte CHP'li Doğan Dağ'ın skandal görüntüleri...
CHP'li başkanın makam aracıyla alkol sefası28 Ocak 2019, Pazartesi
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