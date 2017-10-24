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CHP’li başkandan alçak sözler

24 Ekim 2017, Salı
CHP’li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben ‘faşist diktatör’ diye hakaret ederek halkı sokağa çağırdı.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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misafir misafir

ulan asıl sen faşistsin köpek. sizin hangi soydan geldiğiniz belli. avrupanın eli kanlı papa sizin atanız olabilir. orada onu alkışlayanlarda aynı şerefsiz kategorisinden

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2017 14:20
hasan hasan

Cumhurbaşkanımıza hakaret eden tıpkı emperyalist sömürgeci batılılar gibi konuşan bu vatan hainine yargı makamları gereken cezayı vermelidir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2017 14:15
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