CHP’li başkandan alçak sözler

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CHP’li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben ‘faşist diktatör’ diye hakaret ederek halkı sokağa çağırdı.
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ulan asıl sen faşistsin köpek. sizin hangi soydan geldiğiniz belli. avrupanın eli kanlı papa sizin atanız olabilir. orada onu alkışlayanlarda aynı şerefsiz kategorisinden
Cumhurbaşkanımıza hakaret eden tıpkı emperyalist sömürgeci batılılar gibi konuşan bu vatan hainine yargı makamları gereken cezayı vermelidir.
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