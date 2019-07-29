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CHP’li başkan Turgay Erdem imarsız alana villa yaptı, onlarca ağacı katletti

29.07.2019 06:34

Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çok konuşulacak bir skandala imza attı. CHP’li Başkan Erdem, sırf kendisine villa yaptırabilmek için onlarca ağaca kıydı. Üstelik başkan Turgay Erdem'in inşaat yaptığı alanın da imara kapalı olduğu belirtildi.


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