CHP'li başkan kardeş belediye Geyikli'yi AK Parti kazanınca verdiği araçları geri aldı

CHP’li Avcılar Belediyesi, Çanakkale’nin Geyikli Belediyesi 31 Mart seçimlerinde AK Parti’ye geçince 2017 yılında ‘kardeş belediye’ kapsamında bağışladığı kamyon ve kazıcıyı geri istedi. Geyikli Belediye Başkanı Oruçoğlu, ‘Onları kardeşlikten çıkarıyorum. Böyle kardeş olmaz’ dedi.
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, seçimin ardından kağıda kaleme sarıldı. Geyikli'ye ihtar yolladı.
2017 yılında yardım olarak gönderilen kamyon ile iş makinesini geri aldı. Geyiklililer şaştı kaldı: Ayıp be ya...
KARDEŞLİK BİTTİ
HER ikisi de 2017 yılında CHP'li olan Avcılar Belediyesi ile Geyikli Belediyesi, iki belediyenin meclis kararıyla o dönem 'kardeş belediye' oldu. Avcılar'dan Geyikli Belediyesi'ne bir adet kamyon ile kazıcı yükleyici bir iş makinesi hediye edildi. Her iki belediye arasındaki 'kardeşlik' ilişkisi, 31 Mart yerel seçimlerine kadar iyi gitti. Seçimlerde Geyikli'yi AK Parti kazanınca 'kardeşlik' bozuldu. AYIP ETTİNİZ BE YA
Avcılar Belediye Başkanlığı'na seçilen Turan Hançerli'nin imzasıyla seçimlerden hemen sonra tam 8 kez Geyikli Belediyesi'ne yazı gönderilerek araçlar geri istendi. TAKVİM'e konuşan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, araçları tutanak karşılığında 13 Temmuz'da teslim ettiklerini söyledi ve ekledi: Kültürümüzde böyle bir şey yok. Meclisi toplayıp onları kardeşlikten çıkarıyorum. Böyle kardeş olmaz olsun. Geyikli halkının yerel diliyle söylüyorum: 'Ayıp ettiniz be ya'.
Geyikli Belediye Başkanı Oruçoğlu
Geyikli Belediyesi, resmi bir yazı ile gerekeni yaptı.
ERHAN ÖZTÜRK
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