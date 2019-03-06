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CHP'li başkan adayı Zeydan Karalar partizanlığın sınırlarını zorladı: AK Partilileri işe almam

06.03.2019 21:45

Yine CHP yine skandal... CHP'nin Adana Büyükşehir Başkan Adayı Zeydan Karalar, katıldığı tv programında skandal ifadelere imza attı. AK Partili vatandaşları kesinlikle işe almayacağını belirten Karalar, partizanlığın sınırlarını zorladı.İşte o anlar...


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