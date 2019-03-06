CHP'li başkan adayı Zeydan Karalar partizanlığın sınırlarını zorladı: AK Partilileri işe almam

Yine CHP yine skandal... CHP'nin Adana Büyükşehir Başkan Adayı Zeydan Karalar, katıldığı tv programında skandal ifadelere imza attı. AK Partili vatandaşları kesinlikle işe almayacağını belirten Karalar, partizanlığın sınırlarını zorladı.İşte o anlar...
CHP'li başkan adayı Zeydan Karalar partizanlığın sınırlarını zorladı: AK Partilileri işe almam06.03.2019 21:45
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