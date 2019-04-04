CHP'li Barış Yarkadaş HDP ile ittifakı itiraf etti 04.04.2019 08:51

CHP yerel seçimler öncesi HDP ile ittifakı birçok kez inkar etse de seçimlerin ardından bu kirli ittifak gün yüzüne çıktı. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, HDP ile ittifak yaptıklarını Habertürk'te katıldığı programda itiraf ederek il il, ilçe ilçe HDP'den aldıkları oyları saydı.