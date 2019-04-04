CHP'li Barış Yarkadaş HDP ile ittifakı itiraf etti

CHP yerel seçimler öncesi HDP ile ittifakı birçok kez inkar etse de seçimlerin ardından bu kirli ittifak gün yüzüne çıktı. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, HDP ile ittifak yaptıklarını Habertürk'te katıldığı programda itiraf ederek il il, ilçe ilçe HDP'den aldıkları oyları saydı.
CHP'li Barış Yarkadaş HDP ile ittifakı itiraf etti04.04.2019 08:51
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