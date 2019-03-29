CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde rüşvet çarkı! Meclis üyesi İsmail Taş itiraf etti 29.03.2019 19:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde Adalet Yürüyüşü'nde hep yanında olan CHP Bakırköy Meclis üyesi ve Erzi̇ncan Beledi̇ye Başkan adayı İsmail Taş, esnaftan aldığı 200 bin liralık rüşveti, "Parayı başkan aldı" di̇yerek Bakırköy Beledi̇ye Başkanı Bülent Keri̇moğlu'nun rüşvet çarkına ortak olduğunu itiraf etti. Esnafın, Bakırköy'de bir depoyu nargileciye çevirmek istediği için rüşvet verdiği ama ruhsatın çıkmadığı da ortaya çıktı. İşte CHP'li Bakırköy Belediyesi'ndeki rüşvet kavgasının belgesi o görüntüler...