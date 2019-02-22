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CHP'li Avcılar Belediyesi'nde haklarını isteyen işçiler ayaklandı!

22.02.2019 10:58

CHP'li Avcılar Belediyesi'nin yüzlerce çalışanı iş bıraktı. 2 aydır maaşlarını alamayan işçiler belediyesi binası önünde toplanıp protesto eylemi gerçekleştirdi. "Nerede adalet, nerede hukuk" yazan pankartları taşıyan işçiler, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na atıfta bulundu.


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