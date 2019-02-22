Hizmet konusunda başarı gösteremeyen CHP'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Avcılar Belediyesi. Maaşlarını alamayan temizlik görevlilerinin iş bırakma eylemine gitmesi nedeniyle Avcılar sokaklarından çöp kokuları yükselmeye başladı.
CHP'li Avcılar Belediyesi maaşları ödemedi, çöpler sokakta kaldı22.02.2019 13:40
- Yeni ekonomi paketi Meclis'ten geçti! Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları ne?
- CHP'li Avcılar Belediyesi maaşları ödemedi, çöpler sokakta kaldı
- Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için önemli adım
- Sıla'ya destek çıkan Sertab Erener, Ahmet Kural'ı öperek karşıladı!
- Burhanettin Kocamaz aday olabilecek mi?
- Son dakika: 53 kişinin can verdiği Reyhanlı saldırısında flaş gelişme! ''Hakan'' kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı
- Çin ilk yapay zekalı kadın haber spikerini tanıttı
- Esra Erol'un mutlu günü! Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol doğum yaptı!
- CHP'li Avcılar Belediyesi'nde haklarını isteyen işçiler ayaklandı!
- Dolar son dakika! 22 Şubat euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kuru
- Erdoğan'dan 19 Mayıs genelgesi
- Selçuk Bayraktar mini İHA'ların iniş kalkış deneme uçuşlarını sosyal medyadan paylaştı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.