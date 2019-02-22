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CHP'li Avcılar Belediyesi maaşları ödemedi, çöpler sokakta kaldı

22.02.2019 13:40

Hizmet konusunda başarı gösteremeyen CHP'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Avcılar Belediyesi. Maaşlarını alamayan temizlik görevlilerinin iş bırakma eylemine gitmesi nedeniyle Avcılar sokaklarından çöp kokuları yükselmeye başladı.


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