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CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde haciz şoku!

18.03.2019 20:55

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne araç kiralayan şirketin avukatları, alacaklarının  tahsil edilemediğini belirterek, icra yoluyla haciz işlemi için bugün belediyeye geldi.  Görüşmelerin ardından belediyeye ek süre verildiği öğrenildi.


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