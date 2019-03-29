Karıştığı yolsuzluk skandalları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Ataşehir’de yerel basını nasıl susturup rakipleri hakkında nasıl olumsuz haber yaptırdığı ortaya çıktı. İlgezdi’nin sabıkalı basın danışmanı Ufuk Bulut, gazetecilere gönderdiği videoda, elindeki paraları göstererek açık açık rüşvet teklif etti.
CHP'li Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi'nin danışmanından gazetecilere rüşvet teklifi29.03.2019 06:34
- CHP'li Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi'nin danışmanından gazetecilere rüşvet teklifi
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