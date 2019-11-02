Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün iki film arasında paylaştırılması, 'En İyi Film' ve 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nün ise aynı filme verilmesinin festival yönetmeliğinin 23 ve 27'nci maddelerine aykırı olduğu iddiaları tartışma yarattı. İddialar üzerine festival komitesi, yönetmeliğin 23'üncü maddesinde değişiklik yapıldığını açıkladı.
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Altın Portakal'da ödül tartışması02.11.2019 18:23
- CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Altın Portakal'da ödül tartışması
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