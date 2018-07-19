CHP'li Ali Şeker: Kurultay'da Selin Sayek Böke'nin adaylığını düşünüyoruz
18 Temmuz 2018, Çarşamba
Yol TV'de yayınlanan Güne Bakış programına telefon ile bağlanan CHP Milletvekili Ali Şeker kurultaya yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sunucu Berfin Güzel'in "Siz de Muharrem İnce'yi mi desteklemeyi düşünüyorsunuz yoksa bir aday çıkarma planınız var mı?" sorusu üzerine Şeker, Böke'yi aday göstereceklerini söyledi. Şeker, "Biz Selin Saye Böke'nin adaylığını isteyen, düşünen arkadaşlarız. Ve bu sadece saydığımız dört milletvekili arkadaşla sınırlı değil. Bir çok kurultay delegesinin bu yönde talepleri var. Ancak bu süreçte durum nasıl olur, Selin Hanım bu konuda ikna olur mu onu zaman gösterecek. Bu kurultay imza günü 15 günün arkasından 45 günlük bir süre var. Yaklaşık iki aylık bir dönem. Bu süreç içerisinde nasıl bir gelişme olur bilmiyoruz ama bizim fikrimiz daha çok Selin Hanım'ın aday olması yönünde.".
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