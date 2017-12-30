Yol Durumu

CHP'li Aldan'a tepkiler çığ gibi büyüyor

29 Aralık 2017, Cuma
15 Temmuz kahramanlarıyla ilgili skandal ifadelerde bulunan ve hakkında soruşturma başlatılan CHP milletvekili Süh Aldan, CHP Genel Merkezi önünde Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı üyelerince protesto edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları