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CHP'li Aksünger, Alman televizyonuna Türkiye'yi kötüledi

03 Aralık 2017, Pazar
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Alman televizyonuna Türkiye'yi şikayet etti.
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