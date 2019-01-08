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CHP'li aday, konuşmasında AK Parti'nin çalışmalarını övünce kürsüden indirildi

08 Ocak 2019, Salı

CHP'nin Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Çetin Ali Aytaç, CHP Meclis Üyesi Aday Tanıtım Toplantısındaki konuşmasında AK Parti'nin çalışmalarını övünce konuşmasının bitirilmesi istenerek kürsüden indirildi.


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