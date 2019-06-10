CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar skandal bir karara imza attı. Büyükşehir'de çalışan işçileri maaşlarını nereden ve nasıl çektiğini gözetlemek adına bir çalışma başlattı. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı A Haber'e konuştu ve CHP’li Karalar’ın skandal kararına tepki gösterdi.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar işçileri kıskaca aldı (Video)10.06.2019 17:51
- CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar işçileri kıskaca aldı (Video)
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