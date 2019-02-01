Haberler Web TV CHP/HDP/İyi Parti'nin İzmir adayı: Tunç Soyer!

CHP/HDP/İyi Parti'nin İzmir adayı: Tunç Soyer!

01 Şubat 2019, Cuma

CHP yönetimi tarafından her fırsatta reddedilen ama açık bir şekilde yürütülen HDP-CHP ittifakı İzmir'de bir kez daha gün yüzüne çıktı. HDP İl Eş başkanlığı Soyer'in net bir şekilde destekleneceğini duyurdu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları