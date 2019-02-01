CHP/HDP/İyi Parti'nin İzmir adayı: Tunç Soyer! 01 Şubat 2019, Cuma

CHP yönetimi tarafından her fırsatta reddedilen ama açık bir şekilde yürütülen HDP-CHP ittifakı İzmir'de bir kez daha gün yüzüne çıktı. HDP İl Eş başkanlığı Soyer'in net bir şekilde destekleneceğini duyurdu.