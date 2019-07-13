CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meclis'in 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde olağanüstü toplantısına da katılan Özel, o gece yaşananları anlatırken, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine, yaşananların bir tiyatro olmadığını söyledi. CHP'li Özel "Tiyatro-miyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi" ifadelerini kullandı.
CHP'den yıllar sonra gelen 15 Temmuz itirafı!13.07.2019 01:33
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