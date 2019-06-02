CHP'den yeni tiyatro! Yine yalan yine ucuz algı operasyonu... Halkı böyle kandırmaya çalıştılar

CHP, 23 Haziran seçimlerine günler kala ucuz algı operasyonu yapmaya devam ediyor. Her seferinde yalanları ellerinde patlayan CHP'liler yeni bir skandala imza attı. AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen şahıs CHP'li çıktı! "Bir önceki seçimde Binali Bey'e verdim. Bu seçimde mağdur olan Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz, yüzü daha sevecen" diye şahsın maskesi düştü. Algı operasyonu yaparak yalanlarla halkın gözünü boyamaya çalışan şahsın CHP Meclis üyesi Umut Daştan olduğu ortaya çıktı.
CHP'den yeni tiyatro! Yine yalan yine ucuz algı operasyonu... Halkı böyle kandırmaya çalıştılar02.06.2019 23:51
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