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CHP'den yeni tiyatro! Yine yalan yine ucuz algı operasyonu... Halkı böyle kandırmaya çalıştılar

02.06.2019 23:51

CHP, 23 Haziran seçimlerine günler kala ucuz algı operasyonu yapmaya devam ediyor. Her seferinde yalanları ellerinde patlayan CHP'liler yeni bir skandala imza attı. AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen şahıs CHP'li çıktı! "Bir önceki seçimde Binali Bey'e verdim. Bu seçimde mağdur olan Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz, yüzü daha sevecen" diye şahsın maskesi düştü. Algı operasyonu yaparak yalanlarla halkın gözünü boyamaya çalışan şahsın CHP Meclis üyesi Umut Daştan olduğu ortaya çıktı.


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