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CHP'den yeni algı operasyonu

27.04.2019 20:45

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP-HDP ittifakını perdelemeye çalıştı. "CHP’yi terörle işbirliği içinde göstermenin gerçekliği yoktur" diyen Öztrak, İstanbul seçimleriyle ilgili işleyen hukuki süreci de hiçe saydı.


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