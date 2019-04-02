CHP'den usulsüzlük itirafı! Gürsel Tekin: Yüzde 2 yüzde 3 çalma payını bırakacaksınız 02.04.2019 21:42

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin sandıklardaki usulsüzlükleri konuşulurken Gürsel Tekin'in seçim akşamı katıldığı bir canlı yayındaki sözleri gündeme bomba gibi düştü. Tekin, seçimlerde yüzde 2-3 çalma payını bırakıp öyle başlayacaksınız" dedi.

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı belgelendi. 319 bin 518 geçersiz oy olduğu ve Binali Yıldırım'ın oylarının başka partilerin adaylarına yansıtıldığı belirlendi. Türkiye CHP'nin oy hırsızlığını konuşurken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in kafaları karıştıran açıklamaları sosyal medyada gündeme geldi.



'YÜZDE 2-3 ÇALMA PAYI BIRAKACAKSIN"

Türkiye sandık başına gitmiş ve sonuçları merakla beklerken bir televizyon kanalının seçim özel programına konuk olan CHP'li Gürsel Tekin, oy hırsızlığını açık açık söyledi. Tekin, "En azından yüzde 2 yüzde 3 çalma payını bırakacaksınız öyle başlayacaksınız. Çok açık net söylüyorum" diyerek 31 Mart yerel seçimlerindeki usulsüzlükle ilgili akıllarda soru işareti bıraktı.

SADECE DÖRT SANDIKTA EKREM İMAMOĞLU'NA 829 OY FAZLADAN YAZILDI

Gürsel Tekin'in açıklamaları, CHP-İYİ Parti ve HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy sayımında yaşanan usulsüzlükleri gündeme getirdi.



Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta 132; Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta 328; Sultangazi ilçesi 1378 No'lu sandıkta 208 ve Beykoz 1452 No'lu sandıkta 161 oy Ekrem İmamoğlu'na fazladan yazıldı. Sadece dört sandıkta toplam 829 oy Binali Yıldırım'ın olması gerekirken Ekrem İmamoğlu'na kaydırıldı.



131 OY ALDI, TUTANAĞA 1 OY YAZILDI

Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 131 oy aldığı, seçim sandık tutanağına 1 oy olarak yazıldığı belirlendi. Yıldırım'ın aldığı 130 oy seçim sandık tutanağına yazılmaması dikkat çekiyor. Binali Yıldırım'ın aldığı 131 oy CHP-HDP-İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yazıldı.

Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandık seçim tutanağında Ekrem İmamoğlu'na haksız olarak 132 oyun fazladan yazıldığı görülüyor.



201 OY ALDI, TUTANAĞI 1 OY YAZILDI

Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 201 oy aldığı, seçim sandık tutanağında ise Binali Yıldırım'ın oyunu 1'e düşürüldüğü ortaya çıkarıldı. Yıldırım'ın aldığı 200 oyun gasp edildiği açıkça görüldü. Seçim sandık tutanağına geçirilen oylarda Ekrem İmamoğlu'nun 73 oyu Vatan Partisi adayına yazılırken, Binali Yıldırım'ın 201 oyu ise Ekrem İmamoğlu'na yazıldı. Binali Yıldırım'a ise Demokrat Parti adayının 1 oyu yazılarak sonuçlar manipüle edildi.

Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu seçim sandık tutanağında, Ekrem İmamoğlu'na 328 oyun fazladan yazıldığı belgelendi.



SADECE İKİ SANDIKTA BİNALİ YILDIRIM'A AİT OLAN 369 OY EKREM İMAMOĞLU'NA KAYDIRILMIŞ!

Sultangazi ilçesi 1378 No'lu sandığın seçim sandık tutanağında 208 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında 208 oyun Ekrem İmamoğlu'na yazıldığı açıkça görülüyor.



Beykoz 1452 No'lu sandığın seçim sandık tutanağında 161 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında 161 oyun Ekrem İmamoğlu'na yazıldığı tespit edildi. Sadece iki sandıkta Binali Yıldırım'ın 369 oyunun Ekrem İmamoğlu'na kaydırıldığı bildirildi.



AK PARTİ'NİN 60 OYU EKSİK YAZILMIŞ

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'ndeki 4365 No'lu sandıkta ise belediye meclis üyeliği seçiminde AK Parti 197 oy almasına rağmen oyu 137'ye düşürüldü. AK Parti'nin aldığı 60 oy seçim sandık tutanağına eksik yazılmış