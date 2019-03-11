CHP'den skandal Selman Hasan Arslan açıklaması: Sehven geçilmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Öztrak dakikalar sonra ise bir açıklama daha yaparak Edremit adayı Selman Arslan disipline sevk edildi ifadesi sehven geçilmiştir. Disipline sevk edilen eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'dur" dedi.
CHP'den skandal Selman Hasan Arslan açıklaması: Sehven geçilmiştir11.03.2019 17:31
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