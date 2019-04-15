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CHP'den seçim tekrarı olasılığına karşı mağdur edebiyatı

15.04.2019 10:42

AK Parti'nin yaptığı başvurularla 31 Mart yerel seçimlerine yönelik ortaya çıkan usulsüzlükler tartışılırken CHP'yi de AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusuyla gündeme gelecek olan İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi olasılığı nedeniyle telaş sardı.


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