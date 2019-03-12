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CHP'den PKK'ya örtülü maaş!

12.03.2019 23:25


2016 yılında Türkiye'yi terk ederek, Kuzey Irak'a kaçan HDP-PKK'lı Seyhan Belediye Meclis Üyesi Leyla Uyar'a, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın "huzur hakkı" adı altında hak etmediği parayı ödediği ortaya çıktı. İşte skandalın belgeleri...
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