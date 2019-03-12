CHP'den PKK'ya örtülü maaş!12.03.2019 23:25
2016 yılında Türkiye'yi terk ederek, Kuzey Irak'a kaçan HDP-PKK'lı Seyhan Belediye Meclis Üyesi Leyla Uyar'a, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın "huzur hakkı" adı altında hak etmediği parayı ödediği ortaya çıktı. İşte skandalın belgeleri...
- Irak’ta iki yıldır süren kavga çatışmaya döndü! O anlar kamerada
- CHP'den PKK'ya örtülü maaş!
- CHP’liler AK Parti konvoyunun geçeceği yolu kapattı
- Başkan Erdoğan liseli gençlerin paylaşımına kayıtsız kalmadı
- Başkan Erdoğan'dan çok kritik açıklamalar
- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , "10. yenilgide bırakacak mısınız?" sorusuna yanıt veremedi
- Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Albatros tepkisi: Birilerine peşkeş çekiliyor
- İstanbul Taksim esnafı, ezanı ıslıklama provokasyonunu anlattı
- Ezanı ıslıklama skandalı sonrası şimdi de sosyal medyadan saldırdılar! İşte o reziller
- İstanbul Taksim esnafı'ndan ezanı ıslıklayanlara büyük tepki
- Bakan Pakdemirli'den çiftçilere büyük müjde: Yüzde 30 daha fazla ödeyerek alacağız
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Büyükçekmece'de önemli açıklamalar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.