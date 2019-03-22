CHP'den kendi adayı Adil Emecan'a yolsuzluk suçlaması 22.03.2019 13:57

CHP'nin Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Adil Emecan'la ilgili çok ilginç bir bilgi ortaya çıktı. 1994'le 1999 yılları arası DSP'den Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yapan Adil Emecan'ın CHP tarafından sayısız yolsuzluk ve haksız kazanç suçlamasına muhatap tutulduğu anlaşıldı. Ayrıntıları Ahaber muhabiri Mehmet Nilüfer anlattı...