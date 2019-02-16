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CHP'den istifa eden Haydar Yılmaz DSP'nin Ankara adayı oldu

16.02.2019 14:31

Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. CHP'de aday belirle krizinin ardından Çankaya eski belediye başkanı Haydar Yılmaz da partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz'ın DSP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı açıklandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında anlattı.


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