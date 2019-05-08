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CHP'den DSP'ye ziyaret! DSP İstanbul adayını çekecek mi?

08.05.2019 13:22

CHP yenilenecek İstanbul seçimlerinde destek istemek amacıyla DSP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Görüşme sonrası açıklama yapan DSP Genel Başkan Yardımcısı Erçelebi, Muhammer Aydın'ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine yönelik kararın, yapılacak değerlendirme sonrası verileceğini söyledi.


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