Türkiye'de kaos yaratmayı amaçlayan Gezi olaylarında ön saflarda yer alarak Türkiye düşmanlığını, hayatını kaybeden bir imam ile dalga geçerek din düşmanlığını sergileyen Levent Üzümcü'ye CHP'den ödül üzerine ödül! CHP, din ve bayrak düşmanı Üzümcü'yü hem Şişli Belediye Meclis Üyesi adayı gösterdi, hem de reklamlarını seslendirtti! İşte Üzümcü'nün seslendirdiği CHP'nin reklam filmi.
CHP'den din ve bayrak düşmanı Levent Üzümcü'ye ödül üstüne ödül23.03.2019 23:33
- CHP'den din ve bayrak düşmanı Levent Üzümcü'ye ödül üstüne ödül
- Ülkücülerden Binali Yıldırım'a şarkılı destek
- İstanbul'da CHP'li belediyeden FETÖ'ye 8,5 milyon TL'lik himmet!
- JP Morgan, Türkiye ekonomisini böyle hedef aldı!
- HDP’ye Diyarbakır 'da soğuk duş! Boş meydana konuştular...
- HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit gizli ittifakı itiraf etti
- Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na videolu yanıt
- Meral Akşener'in 15 Temmuz gafına büyük tepki! "Haddini aştı"
- D-100 kara yolunda zincirleme kaza: Yaralılar var
- Cumhur İttifakı Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Yavaş açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert tepki
- Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi'ne kaç kişi katıldı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.