CHP'den din ve bayrak düşmanı Levent Üzümcü'ye ödül üstüne ödül 23.03.2019 23:33

Türkiye'de kaos yaratmayı amaçlayan Gezi olaylarında ön saflarda yer alarak Türkiye düşmanlığını, hayatını kaybeden bir imam ile dalga geçerek din düşmanlığını sergileyen Levent Üzümcü'ye CHP'den ödül üzerine ödül! CHP, din ve bayrak düşmanı Üzümcü'yü hem Şişli Belediye Meclis Üyesi adayı gösterdi, hem de reklamlarını seslendirtti! İşte Üzümcü'nün seslendirdiği CHP'nin reklam filmi.