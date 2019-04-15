CHP'den bir İmamoğlu provokasyonu daha! Hukuki süreci ayaklar altına aldılar... . 15.04.2019 11:17

İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti skandalından sonra CHP'de bir "başkan" provokasyonu daha patlak verdi. CHP, resmi internet sitesinde yer alan 'yerel yönetimler' bölümüne Ekrem İmamoğlu'nu itiraz süreci dolmamasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olarak ekledi.