Yol Durumu

CHP'den alkollü kutlamalı açılış

12 Şubat 2018, Pazartesi
Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği ve şehit haberlerinin geldiği bir zamanda üstelik Şişli Belediyesi'nin binasında açılışta alkol tüketilmesi büyük tepki çekti.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ibrahim ibrahim

bunlar duayı kafa çekerek yapıyorlar herhalde ya bu chp nin ne vatana ne millete ne devlete faydası var yazık bunların devletten aldığı paralar

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evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 00:02
ibrahim ibrahim

hancının hanı yanmış yolcunun umrundamı savaş olursa başka ülkeye giderler biz nereye gidelim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 00:01
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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