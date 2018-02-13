CHP'den alkollü kutlamalı açılış

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bunlar duayı kafa çekerek yapıyorlar herhalde ya bu chp nin ne vatana ne millete ne devlete faydası var yazık bunların devletten aldığı paralar
hancının hanı yanmış yolcunun umrundamı savaş olursa başka ülkeye giderler biz nereye gidelim
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