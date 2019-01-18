ABD'nin Suriye’den çekilme kararına CHP saflarından itiraz geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politikadan Sorumlu Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD’nin bölgede kalması gerektiğini savundu. Bu skandal açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Egemen güçler Suriye’den çekilmeli'' sözlerini akıllara getirdi. Bu son açıklama ile CHP’nin Suriye politikasındaki tutarsızlığı bir kez daha gözler önüne serildi.
CHP'den ABD’ye skandal çağrı: Suriye’de kal!18 Ocak 2019, Cuma
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