Haberler Web TV CHP'den ABD’ye skandal çağrı: Suriye’de kal!

CHP'den ABD’ye skandal çağrı: Suriye’de kal!

18 Ocak 2019, Cuma

ABD'nin Suriye’den çekilme kararına CHP saflarından itiraz geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politikadan Sorumlu Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD’nin bölgede kalması gerektiğini savundu. Bu skandal açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Egemen güçler Suriye’den çekilmeli'' sözlerini akıllara getirdi. Bu son açıklama ile CHP’nin Suriye politikasındaki tutarsızlığı bir kez daha gözler önüne serildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları