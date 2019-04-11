CHP'de rezaletin ardı arkası kesilmiyor!11.04.2019 15:52
31 Mart seçimleri sonrası sandıktaki skandalları birbiri ardına patlayan CHP; provokasyon ve iftira kampanyalarına devam ediyor!
Son olarak ortaya çıkan bir röportajda sözde sade bir vatandaş Büyükçekmece'deki skandallar hakkında algı yaratacak yorumlar yapmış, polislere de iftira atmıştı.
O KİŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!
Kurgu röportajla algı yaratma peşine düşen kişi, sahte seçmen işini tezgahlayan CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün kardeşi Eyüp Akgün çıktı. Akgün, sözde sade bir vatandaş gibi röportaj vererek Büyükçekmece'deki skandalları örtme ve polise iftira atma peşine düştü!
CHP'Lİ VEKİLLER YALANA ÇANAK TUTTU
Eyüp Akgün'ün bu kurgusuna CHP'li vekiller de çanak tuttu. CHP'nin provokasyon peşindeki vekilleri, Akgün'ün bu röportajını sözde sade vatandaş gibi paylaşarak yalana ortak oldu.
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